В Одессе чествовали призёра летних Паралимпийских игр-2024

Мэр Одессы Геннадий Труханов наградил Почётным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом» бронзового призёра летних Паралимпийских игр-2024 Александра Литвиненко и его тренера Татьяну Орлову.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Александр во второй раз участвовал в Паралимпийских играх и в Париже завоевал бронзу в прыжках в длину с результатом 5,76 м, о чём сообщала Одесса News. Он выступал в классе T36 (люди с нарушениями координации: гипертония, атаксия и атетоз, а также церебральный паралич).

Мэр Одессы отметил, что паралимпийская сборная Украины показала высокий результат. Это при том, что подготовка украинских спортсменов к мировым соревнованиям проводилась в неравных с другими странами условиях под звуки тревог и взрывов.

“Спасибо за все достижения в Париже и подъём Флага Украины на пьедестале победителей. Для одесситов Александр является примером несокрушимости и примером безграничных возможностей человека. Это особенно важно демонстрировать сегодня нашим ветеранам, получившим на войне инвалидность. Нет ничего невозможного, нужна только сила воли и поддержка окружения. А в Одессе она на высоком уровне», – сказал Геннадий Труханов.

Как информировала Одесса News, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов 9 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Александр Литвиненко (лёгкая атлетика), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

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