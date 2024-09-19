В Одессе на нужды военных выделили ещё 310 миллионов гривен

В Одессе из бюджета города в помощь подразделениям Сил обороны выделено 310 миллионов гривен.

Об этом сообщил официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Одесским городским советом на выполнение заявок подразделений Сил обороны Украины согласовано выделение из бюджета Одессы ещё 310 млн гривен в рамках городской программы «Безопасный город Одесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 18 сентября 2024 года в бюджете Одессы расходы на усиление обороноспособности и безопасности государства составляют 1 млрд 354,6 млн гривен.

На сессионном заседании присутствовали представители Сил обороны, которые от имени своих подразделений выразили благодарность одесской общине, отметив важность поддержки тыла.

«Нам приятно слышать слова благодарности от наших защитников. Но это мы должны благодарить вас и ваши семьи. Вы одели форму, покинули свои дома и сегодня на «нуле» сдерживаете это нашествие и освобождаете украинские земли от оккупантов. Обязанность каждого гражданина — помогать нашим защитникам. И мы это делаем», – сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News информировала о выделении в январе 2024 года из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление домов, повреждённых в результате вооружённой агрессии РФ, и ликвидацию последствий разрушений.

Фото и видео: «Одесса»

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