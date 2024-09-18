Украина, несмотря на террор РФ, наращивает возможности морского коридора

Украина, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, наращивает экспорт через морской коридор.

Об этом 18 сентября в Facebook проинформировал Президент страны Владимир Зеленский.

«Несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает являться донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира. И мы наращиваем наши возможности, – написал Глава государства. – За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов».

По словам Зеленского, за это время из украинских портов вышли более 2500 судов.

«Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно», – подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, благодаря гуманитарной инициативе «Зерно из Украины» в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане «по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие».

Как сообщала Одесса News, в рамках инициативы «Grain from Ukraine» было отправлено 11 судов из более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие. В начале июня 2024 года Украина в рамках гуманитарной продовольственной инициативы доставила 2453,26 тонн масла для 5-х государств Африки — Демократической Республики Конго, Мозамбика, Джибути, Мавритании, Палестины. Кроме того, в июле для Палестины поставлено 1000 тонн муки, в августе 2024 года в Мозамбик и Малави отправлено 23 тыс. тонн украинской кукурузы.

12 сентября РФ ударила ракетой по судну с пшеницей в Чёрном море, которое шло из Украины в Египет.

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