Судно с украинской мукой в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в сектор Газа

В Палестину в рамках инициативы Grain from Ukraine следует первая поставка продовольственной помощи для более ста тысяч семей, находящихся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Укрпаины Андрей Ермак.

«Инициатива GrainFromUA Президента Владимира Зеленского в сотрудничестве с WFP отправила первую из трёх партий в Палестину, которая обеспечит продовольственную помощь более 100 000 семей, оказавшимся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС», — отметил Ермак.

Из-за российского вторжения 70 миллионов человек во всём мире оказались в продовольственном кризисе, подчеркнул Ермак и добавил: «Мы оказываем жизненно необходимую помощь невинным мирным жителям, страдающим недостатком продовольствия и под угрозой голода».

«Продовольственная безопасность» – важный пункт Формулы мира Владимира Зеленского, отметил руководитель ОП. Украина совместно с партнёрами продолжает работать над конкретными шагами по преодолению продовольственного кризиса.

«Инициатива Президента GrainFromUA должна и дальше успешно, непрерывно и безопасно реализовываться», — подчеркнул Ермак.

Подчёркивается, что судно с тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию и уже доставлено в сектор Газа. Эта партия стала первой поставкой в ​​Палестину в рамках инициативы. В ближайшие месяцы запланирована отправка других судов.

Всего в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, включая Норвегию, Австрию, Эстонию, Францию ​​и Исландию.

“Украина всегда была и дальше будет оставаться донором продовольственной безопасности для всего мира. За время существования программы Украина поставляла продукты питания первой необходимости для многих стран, в частности, для Судана, Эфиопии, Кении и Йемена”, — подчеркнул руководитель ОП. Ермак призвал страны приобщаться к коллективным усилиям для достижения продовольственной безопасности.

Для справки. С момента открытия гуманитарной программы Grain From Ukraine осенью 2022 года Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.

Одесса News информировала, что Украина в рамках инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») в июне 2024 года впервые отправила из портов Большой Одессы подсолнечное масло – 2453,26 тонны для Демократической Республики Конго, Мозамбика, Джибути, Мавритании и Палестины.

Фото: Андрей Ермак/Telegram

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