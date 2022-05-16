В Турции открыли аэропорт со взлёткой в Чёрном море

На северо-востоке Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, взлётно-посадочную полосу которого построили в Чёрном море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk.

«Считаю этот проект символом прогресса развития Турции, особенно в сфере воздушного транспорта за последние 20 лет», – сказал на церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый аэропорт имеет площадь 3 млн кв.м. Крытая часть аэропорта составляет 47 тыс. кв.

Взлётно-посадочная полоса шириной 45 м и длиной 3 км была построена на искусственно созданной насыпи в Чёрном море. Такое решение принято с учётом особенностей рельефа в регионе.

Ожидается, что аэропорт «Ризе-Артвин» будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

Поскольку регион, где построен аэропорт, является основным производителем и поставщиком чая в стране, вход в здание напоминает форму чайного листа.

Диспетчерскую вышку построили в виде традиционного турецкого стакана для чая. В аэропорту работает музей чая.

Как сообщала Одесса News, в Турции реализуется план строительства канала «Стамбул», который пройдёт параллельно проливу Босфор.

Фото: cnnturk.com

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