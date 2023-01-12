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Вражеский беспилотник, направленный в сторону Одесской области, сбит над морем

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В полдень 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг».

Как информировала Одесса News, в течение боевого дня 9 января украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии, 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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