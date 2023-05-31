462-й день войны: враг нанёс по Украине 64 авиаудара, ВСУ по противнику — 11

Начались 462-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Враг, неся большие потери, продолжает вести захватническую войну, применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 31 мая, «за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА «Shahed». Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура».

Отмечается, что всего за прошедшие сутки противник нанёс 1 ракетный и 64 авиационных удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

Генштаб охарактеризовал военную ситуацию за вчерашний боевой день на разных участках фронта.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населённого пункта Зелёное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении противник вёл наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий также не проводил, нанёс авиаудар в районе Весёлого и ракетный удар — в районе Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вёл наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также — в направлении населённых пунктов Победа и Новомихайловка.

На Шахтёрском направлении враг нанёс авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новосёлки, совершил обстрелы Угледара, Новоукраинки, Пречистовка, Золотой Нивы, Шахтёрского.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанёс авиаудар в районе Орехова Запорожской области, совершил обстрелы ряда населённых пунктов, в т.ч. Гуляйполе, Херсон, Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, один по его зенитно-ракетному комплексу.

Нашими защитниками были уничтожены 32 ударных БпЛА типа «Shahed».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский 29 мая провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте, комплектованию наступательных бригад, поставкам ракет и работе сил ПВО.

На главном фото ВМС ВСУ воин 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Фото в тексте: Генштаб, ВС ВСУ/Facebook

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