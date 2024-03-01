В Москве под музыку Синатры похоронили главного путинского оппозиционера

1 марта в Москве на Борисовском кладбище похоронили российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Медуза».

Отпевание политика, скончавшегося в колонии, происходило в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино. В помещение пустили только «несколько десятков человек», преимущественно родственников Навального, отмечает издание.

Процесс отпевания «прошёл очень быстро», на прощание с Навальным прибыли послы стран Евросоюза и США, а также ряд политиков, в том числе недопущенные к выборам президента РФ Борис Надеждин и Дарья Дунцова.

Очередь желавших проститься с оппозиционером растянулась «примерно на два километра», они ожидали перед храмом. Проститься с телом успели «около 300 человек».

Силовики устанавливали ряд металлических ограждений, но часть из них не выдержала.

В Марьино, где отпевали оппозиционера, был ограничен доступ к мобильному интернету.

Присутствовавшие возле храма кричали: «Навальный», «Спасибо, Алексей», Не простим» и другие. На кладбище были слышны крики: «Путин – убийца».

В могилу гроб с телом Навального опускали под песню My Way Фрэнка Синатры, сообщают очевидцы.

Возле кладбища российские силовики разместили автозаки, уже начались задержания.

Одесса News информировала, что с лета 2022-го Навальный отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об «экстремизме» с учётом уже отбытого срока. В конце 2023-го политика этапировали в исправительную колонию №3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, известную как «Полярный волк».

16 февраля местное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщило о смерти Навального в колонии. Ему якобы после прогулки стало плохо и он потерял сознание. Медики пытались реанимировать его и констатировали смерть осуждённого.

22 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш писала, что в свидетельстве о смерти Навального, которое тюремщики выдали матери оппозиционера, сказано о его «естественной» смерти. На протяжении недели тело Навального отказывались отдавать его семье. 24 февраля Ярмыш сообщила, что матери Навального отдали тело её сына.

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