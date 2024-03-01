Куда пойти в Одессе на первых весенних выходных 2-3 марта

2-3 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

2 марта Украинский драматический театр им. Д.Василько приглашает на премьеру спектакля «Перевозчик» по драме украинской поэтессы, драматурга, лауреата международных конкурсов и премий Анны Яблонской. Чёрная комедия. Невероятное смешное и одновременно страшное приключение Мужчины, мечтавшего стать Писателем, но события его жизни завертелись так, что не каждый автор сможет подобное придумать. Стоимость билетов от 80 гривен. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пастера, 15.

2 марта мировая премьера на сцене областной филармонии. Совместный проект Одесского филармонического оркестра под управлением Владимира Дикого и немецкого музыканта Себастьяна Студницкого. Незабываемые впечатления, дарящие силы и вдохновение. Вырученные от концерта средства будут использованы для закупки средств тактической медицины. Стоимость билетов от 200 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Бунина, 15.

3 марта Одесский оперный театр приглашает на воскресный вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Среди многочисленных историй, рассказанных на языке танца, не было создано ничего более прекрасного и печального, чем эта драма. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 до 650 гривен.

До 4 марта в Одесском музее западного и восточного искусства персональная выставка Анатолия Горбенко «Дыхание моря в пении степи». Выставка посвящена 80-летнему юбилею народного художника Украины, академика, профессора, председателя Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

До 4 марта Одесский музей западного и восточного искусства приглашает посетить выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося китайского художника Ци Байши (1864-1957). На выставке представлены литографии и печатная графика мастера из фондов музея. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты стоимостью 100/50 грн. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 4 марта в Международном культурном центре UNION (ул. Троицкая, 43) две фотовыставки

выставка журналистки Елены Соломоновой «Сквозь боль к своему».

совместный проект фотографов-документалистов «Цена свободы».

Вход свободный.

До 4 марта в Болгарском культурном центре (пер.Вице-адмирала Жукова, 9) выставка Бориса Бухмана «731 день и 8 лет войны». Открытие 24 февраля в 15:00. Вход свободный.

До 20 марта в галерее «ARTODESSA» Летнего театра Горсада работает выставка «Оптимистический пессимизм» известного сценариста и художника Евгения Голубенко. Почти все работы этой экспозиции либо новые, либо художник нигде не показывал. Выставка в субботу и воскресенье работает с 13 до 17 часов.

До 1 апреля в Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова экспонируется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера. Выставка открыта в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 17.00. Тел. для справок: (048) 763 03 86.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1000 грн. Подробности здесь.

Уютных, мирных выходных!

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