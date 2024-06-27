Галерея ArtOdessa в Горсаду приглашает на выставку «Плоды размышлений»

Выставку скульптуры и графики Александра Князика «Плоды размышлений» открыла галерея ArtOdessa в Городском саду.

Имя и творчество Александра Вениаминовича хорошо известны одесситам и гостям нашего города. Памятники выдающимся деятелям, писателям, знаковым скульптурам, декоративным композициям, мемориальным доскам – перечень работ Александра Князика насчитывает не один десяток произведений в Одессе и Одесской области, в частности, скульптурная группа с дельфином и девушкой у Театра музыкальной комедии, статуя Спартака перед одноименным стадионом.

На выставке представлены произведения, выполненные преимущественно за несколько последних лет, из дерева, камня, металла.

Александр Князик каждой своей работой призывает зрителя задуматься, переосмыслить, совершить интеллектуальное и художественное открытие на личном уровне.

Выставка работает до 15 июля.

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