Ко Дню Одессы в филармонии пройдёт большой концерт

Концерт «Национальный одесский филармонический оркестр. День города» в Одессе состоится 1 и 2 сентября в Одесской областной филармонии.

Яркое событие, ставшее великолепной традицией. Разнообразная концертная программа в исполнении лучших музыкантов. Прекрасный отдых в атмосфере радости и уюта.

Уже более 30 лет Национальный одесский филармонический оркестр укрепляет музыкальную славу Черноморской Жемчужины как на государственном, так и на международном уровне. Возглавляет коллектив народный артист Украины маэстро Хобарт Эрл.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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