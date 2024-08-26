Ко Дню Одессы в филармонии пройдёт большой концерт

Концерт «Национальный одесский филармонический оркестр. День города» в Одессе состоится 1 и 2 сентября в Одесской областной филармонии.
Яркое событие, ставшее великолепной традицией. Разнообразная концертная программа в исполнении лучших музыкантов. Прекрасный отдых в атмосфере радости и уюта.
Уже более 30 лет Национальный одесский филармонический оркестр укрепляет музыкальную славу Черноморской Жемчужины как на государственном, так и на международном уровне. Возглавляет коллектив народный артист Украины маэстро Хобарт Эрл.
Приходите к 18 часам.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Бунина, 15.
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