Конфликт исчерпан? — Боевой медик прекратил голодовку в Одесской больнице

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил областную психиатрическую больницу №2, где на днях объявил голодовку боевой медик 35-й бригады морской пехоты Пётр Конопля из-за плохих условий в заведении.

Как сообщает Укринформ, во время встречи с Олегом Кипером военный рассказал, что после общественной огласки продукты в больницу привезли волонтёры.

«Сегодня в этой гражданской больнице ели впервые овощи, фрукты. Вчера нам привезли печенье, другие вкусности – и у нас был праздник», — сказал Конопля.

В свою очередь, Кипер отметил, что для решения проблемы с питанием нужно изменить подход к этому вопросу и вместо приготовления пищи в пищеблоке перейти к услугам кейтеринговых компаний.

«Мы должны отойти от «поварёшек» и выбрать кейтеринг – питание в боксах. В начале сентября объявим тендер. Через месяц-полтора выберем победителя», — заверил глава ОГА.

Об условиях в больнице Кипер сказал: «Год назад здесь не было ни окон, ни дверей, ни канализации. Сейчас более-менее есть ремонт». Он также напомнил, что в течение года в больнице сменились два главных врача, один из них был задержан на взятке.

Чиновник пообещал исправить ситуацию в больнице: «Сделаем расчёты, территорию быстро уберём».

Выслушав председателя ОГА, Пётр Конопля сказал, что готов прекратить голодовку.

«Я в начале сказал, что начну есть тогда, когда здесь начнут нормально кормить именно от государства, не волонтёры. Но военный, которого я уважаю, сказал мне, что Олегу Киперу можно верить и будет так, как он сказал. Так что я думаю, сегодня сяду и поем», — отметил он.

Одесса News информировала, что боевой медик Пётр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в больнице, Министерство здравоохранения направило в заведение проверку. Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец взял ситуацию на личный контроль.

Фото: Укринформ

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