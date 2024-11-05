В Одесской области стартовал отопительный сезон.

Учитывая климатические особенности и географическое расположение нашего региона, подключение к теплу жилого фонда и объектам социальной сферы происходит постепенно, — информирует председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Все теплоснабжающие компании заключили соответствующие договоры на поставку газа», — уверяет глава ООГА.

Отмечается, что фактический запуск отопления в системах централизованного теплоснабжения осуществляется согласно решениям соответствующих органов местного самоуправления.

Населённые пункты, которые используют централизованную систему теплоснабжения, уже начали отопление потребителей: Раздельная с 30 октября, Подольск с 1 ноября, Одесса с 4 ноября.

Планируется начать отопление, учитывая температурные показатели воздуха, в Белгород-Днестровском, Южном и Черноморске с 5 ноября, в Измаиле с 6 ноября, а в Теплодаре — с 7-го.

«Держим ситуацию на контроле», — резюмировал Олег Кипер.

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