На фасаде Одесской киностудии установили памятную доску режиссёру Кире Муратовой

На фасаде Одесской киностудии 4 ноября открыли памятную табличку режиссёру Кире Муратовой, которой 5 ноября исполнилось бы 90 лет, а в Музее кино обновили посвящённую ей экспозицию.

Об этом сообщает Укринформ.

«Душа человека там, где он жил и творил. Это здание было домом Киры Муратовой, здесь её дух и сила. Табличка будет напоминать потомкам о величии этой персоны», — сказал директор Одесской киностудии Андрей Осипов.

Он напомнил о непростой судьбе режиссёра Муратовой, которая из-за творческих гонений была вынуждена в своё время работать на киностудии и библиотекарем, и уборщицей.

«К счастью, в конце советской эры возобновилась её кинокарьера. Она является самым известным украинским режиссёром, изобрела собственный киноязык, его наследие невозможно переоценить», — подчеркнул Осипов.

Актёр и киновед Евгений Женин подчеркнул, что Муратову сравнивали со всемирно известными итальянскими режиссёрами Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.

«Муратова – не зрительский режиссёр. Но каждый фильм несёт в себе столько нового и необычного, новых открытий, приёмов и элементов киноязыка, что именно это становится параграфами и главами в учебниках для будущих кинематографистов. Муратова – явление мирового уровня», — сказал Женин.

Для справки. Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, который сейчас входит в Молдову. В 1950-х годах она решила переехать из Бухареста, где проживала с родителями, в СССР и поступила в Московский государственный университет. Впоследствии поступила во ВГИК. В 1961 году начала работать на Одесской киностудии и вместе с первым мужем Александром Муратовым сделала первые шаги в кинематографе как режиссёр. У неё более 20 режиссёрских работ. Муратова также работала и как сценарист. Первая самостоятельная режиссёрская работа Киры Муратовой – фильм «Короткие встречи», снятый на Одесской киностудии. Главные роли исполнили Владимир Высоцкий, Нина Русланова и Муратова. В 2004 году Президент Леонид Кучма наградил народную артистку Украины Киру Муратову высшей государственной наградой — орденом Ярослава Мудрого IV степени «за значительные личные заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность в кино». Кира Муратова также почётная гражданка Одессы. Режиссёр скончалась 6 июня 2018 года после тяжелой болезни. Похоронена на Таировском кладбище в Одессе.

Одесская киностудия запланировала ряд мероприятий ко дню рождения Киры Муратовой. В частности, 8 ноября, в Арт Центре Веры Холодной пройдёт творческий вечер её памяти, на котором покажут её «Короткие встречи», погасят специальную почтовую марку.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ, Одесская киностудия/Facebook

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