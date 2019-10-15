Одесский кинорежиссёр Леонид Павловский объявил голодовку

Одесский кинорежиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Павловский 15 октября объявил голодовку и требует международного аудита деятельности инвестора Одесской киностудии.

Об этом Павловский сообщил в Facebook.

«Я, Павловский Леонид Ильич, кинорежиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины, сообщаю, что с 15 октября начинаю голодовку в знак протеста против того, что полтора десятилетия проходит с жемчужиной украинского национального искусства — Одесской киностудией художественных фильмов. Целью этой акции ставлю принуждение к созыву международной объективной комиссии по расследованию преступлений, совершённых во время акционирования студии и во все дальнейшие годы, направленные на уничтожение ОКХФ по схеме акционирования — банкротство — приватизация для дальнейшей продажи территории и имущества бывшего успешного предприятия», — написал Павловский.

Он отметил, что Фонд государственного имущества неоднократно указывал «на противоправные действия руководства студии и невыполнение инвестиционных обязательств инвестором».

Кинорежиссёр напомнил, что в 2004 году уже объявлял голодовку, когда несмотря на запрет, согласно Конституции, изменения форм собственности госпредприятий культуры и искусства было начато противоправное акционирование киностудии. «Тогда министр культуры Юрий Богуцкий пообещал прекратить эти мероприятия и инициировать предоставление Одесской киностудии звание «Национальная», что привело бы к уничтожению студии… Пятнадцать лет назад… я согласился приостановить голодовку, оставляя за собой право возобновить её, если состояние не улучшится. С тех пор положение студии дошло до предела», — заявил режиссёр.

Кинорежиссер предложил «должным образом провести непредвзятый, объективный анализ пятнадцатилетней деятельности ЗАО и ОАО «Одесская киностудия» и сделать не демагогические, а объективные выводы с организационными последствиями».

Как сообщала Одесса News, в 2011 году Верховная Рада приняла закон «О запрете приватизации, отчуждения, передачи в залог и внесении в уставные капиталы хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, принадлежащего государству в уставном капитале закрытого акционерного общества «Одесская киностудия».

Однако, 3 октября 2019 года ВР приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» (проект № 0896) во втором чтении и в целом. Как пояснила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, в нём определены понятие и особенности правового статуса государственных киностудий. В частности, если инвестор захочет приватизировать киностудию, он должен иметь чёткую программу её развития, не может изменить профильную деятельность и целевое назначение киностудии на проект собственности или пользование земельных участков в течение 20 лет.

В заключительных положениях документа закреплена норма об отмене закона о запрете приватизации ЗАО «Одесская киностудия». Закон передан для подписания Президенту Украины.