Имущество «Одессавинпрома» выставлено на продажу

Фонд государственного имущества (ФГИУ) выставляет на продажу имущественный комплекс «Одессавинпром» по стартовой цене в 65,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

«Имущественный комплекс «Одессавинпром» выставлен на приватизационный аукцион, который должен состояться 14 сентября. Стартовая цена актива — 65,3 млн грн», — говорится в сообщении.

Победитель прозрачных торгов получит в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. метров расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

По состоянию на сегодня мощности имущественного комплекса «Одессавинпром» арендуются частной компанией.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Президент Владимир Зеленский заявил, что Одесский припортовый завод готов к приватизации.

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