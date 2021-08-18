Военный катер «Прилуки» после ремонта возвращается в Одессу

Катер «Прилуки» покинул акваторию Николаевского судостроительного завода после ремонта.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что “Прилуки” — ракетный катер проекта 206МР (шифр «Вихор», англ. Matka class по классификации НАТО) Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины 17 августа вышел из акватории Николаевского судостроительного завода. Для этого в городе развели все три моста: Варваровский, Ингульский и пешеходный понтонный мост.

Далее катер последует в Одессу, где и базируется с момента выведения из Севастополя в 2014 году.

«Катер зашёл в акваторию завода 1 апреля 2021 года для проведения планового докового ремонта элементов корпуса, механизмов и электрической части. За три месяца специалисты предприятия восстанавливали внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки и механизмы катера», — говорится в сообщении.

В 2018 году катер «Прилуки» был переквалифицирован из класса ракетный катер в патрульный из-за демонтажа пусковой установки «Термит». До этого катер «Прилуки» был единственным кораблём в ВМС Украины, который был оснащён установками для противокорабельных ракет. Планировалось, что на “Прилуки” установят ПРК “Нептун”, однако этот план до сих пор осуществить не удалось.

Кстати. Катер «Прилуки» был построен 30 ноября 1979 года, спущен на воду 12 декабря 1980 года. В 1996 году зачислен в состав ВМС ВСУ. Во время оккупации Крыма, “Прилуки” был в Севастополе, на нём подняли флаг РФ. Однако спустя месяц катер удалось вернуть Украине, и с того времени он базируется в Одессе.

Длина катера составляет 39 метров, ширина — 13. Максимальная скорость — 77 км/ч. Может вместить экипаж до 30 человек.

Как сообщала Одесса News, в начале августа 2021 года на Николаевском судостроительном заводе (НСЗ) после проведения докового ремонта спустили на воду рейдовый тральщик «Геническ» и ракетный катер «Прилуки» ВМСУ.

Фото: Никвести

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