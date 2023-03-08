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Кому в Одессе 8-10 марта отключат тепло

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В связи с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ с 8 марта будет отключено теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Теплоснабжение будет отключено на следующих улицах:

  • Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13
  • Троицкая, 22, 24
  • Пушкинская, 31, 33, 35
  • Еврейская, 13.
  • Мечникова, 92, 94, 98, 100
  • Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б
  • Ватутина, 5.

Окончание работ на этих семи улицах планируется 8 марта к 18:00.

Тепла не будет также в домах на улицах:

  • Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10
  • Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а
  • переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8
  • Греческая,1.

Здесь примерный срок проведения работ до 10 марта.

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