Кому в Одессе 8-10 марта отключат тепло

В связи с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ с 8 марта будет отключено теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Теплоснабжение будет отключено на следующих улицах:

Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13

Троицкая, 22, 24

Пушкинская, 31, 33, 35

Еврейская, 13.

Мечникова, 92, 94, 98, 100

Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б

Ватутина, 5.

Окончание работ на этих семи улицах планируется 8 марта к 18:00.

Тепла не будет также в домах на улицах:

Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10

Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а

переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8

Греческая,1.

Здесь примерный срок проведения работ до 10 марта.

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