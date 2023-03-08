Кому в Одессе 8-10 марта отключат тепло

В связи с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ с 8 марта будет отключено теплоснабжение некоторым жителям города.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».
Теплоснабжение будет отключено на следующих улицах:
- Еврейская, 9, 9а, 9б, 11, 13
- Троицкая, 22, 24
- Пушкинская, 31, 33, 35
- Еврейская, 13.
- Мечникова, 92, 94, 98, 100
- Прохоровская, 1, 3, 3а, 3б
- Ватутина, 5.
Окончание работ на этих семи улицах планируется 8 марта к 18:00.
Тепла не будет также в домах на улицах:
- Канатная, 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10
- Маразлиевская, 2, 4б, 6, 14а
- переулок Нахимова, 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8
- Греческая,1.
Здесь примерный срок проведения работ до 10 марта.
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