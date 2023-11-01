2 ноября некоторые жители Одессы останутся без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 2 ноября будет прекращена подача воды некоторым потребителям Одессы.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечется, что водоснабжение будет прекращено с 9.00 и возобновлено с 22.00 по следующим адресам: Дача Ковалевского, Марии Демченко, 1-2-3; пер. Амундсена, Саксаганского, Ореховая, Садовского, Правды, Эстафетная, Эстонская, Танфильева, Якутская, Ямская, Просвещения, Стражеска Николая.

В этот же день с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям: проспекта Добровольского, 123-151, 112-128, Давида Ойстраха, 1, 2, Генерала Бочарова, 2-8.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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