В Одессе стоматолог, безработный, священник переправляли «уклонистов» за границу

Священнослужитель, стоматолог и безработный организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Одесские полицейские разоблачили их преступную схему и блокировали её деятельность.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.
«Святая троица» за 7,5 тысячи долларов США обещала уклонистам документы о непригодности к военной службе и исключении с воинского учёта.
«Их задержали, как только они снарядили одного клиента всем необходимым для выезда из Украины и получили от него денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Злоумышленникам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения. За соверш’нное им грозит до девяти лет заключения и конфискация имущества.
Одному подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1,5 млн грн, двум другим – круглосуточный домашний арест.
Следствие продолжается.
Одессса News информировала, что в октябре 2023 года киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой и Нацполицией нейтрализовали в Одесской области международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.
Фото и видео: ГУ НП в Одесской области
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