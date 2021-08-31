Проверено-мин нет: одесские кинологи искали взрывное устройство в Апелляционном суде

Одесские полицейские 31 августа проверяли информацию об угрозе взрыва в Юго-Западном апелляционном суде.
Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.
Отмечается, что анонимное сообщение о заминировании здания на проспекте Шевченко поступило в полицию сегодня в 09:53.
С целью проверки информации на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
«Во время проверки суда и прилегающей территории никаких подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в полицейском сообщении.
Как сообщала Одесса News, в мае Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Одессы, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в помещении Малиновского райсуда.
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