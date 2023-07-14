В Одессе прекращена деятельность сети подпольных игорных заведений

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами Территориального управления БЭБ в Одесской области прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших на территории Одессы сеть игорных заведений.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, следствием установлено, что с ноября 2022 по июль этого года 5 жителей Одессы на территории города организовали незаконную сеть игорных заведений, где обеспечивали желающим проведение азартных игр в сети интернет без соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности.

Отмечается, что с целью конспирации игральных заведений, оборудованных камерами видеонаблюдения, игроки допускались в помещение для проведения азартной игры только с разрешения администратора.

«В настоящее время пяти участникам преступной группы, в частности, организатору незаконного бизнеса и 4 администраторам игровых залов, сообщено о подозрении по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — говорится в сообщении.

В ходе обысков изъято более 100 системных блоков, мониторов и вспомогательного системного оборудования, которое использовалось для проведения азартных игр, а также деньги и черновые записи. Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет ориентировочно 1,3 млн. гривен.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года полицейские прекратили незаконную деятельность игорного заведения, функционировавшего в Киевском районе Одессы.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy