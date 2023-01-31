В Одесской области на взяточничестве разоблачён полицейский

В Одесской области на взяточничестве разоблачён начальник сектора превенции одного из отделов полиции Одесской области на получении 1200 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, полицейский требовал у предпринимателя и его родственницы взятку за не создание искусственных препятствий в осуществлении их предпринимательской деятельности.

Так, согласно требованиям правоохранителя, за беспрепятственное ведение бизнеса потерпевший должен был предоставлять 150 долларов США ежемесячно за каждую точку продажи, а также по 300 грн. в день за каждую машину, на которой осуществляли передвижную реализацию рыбы.

Сотрудник полиции был задержан в его служебном кабинете сразу после получения очередной части неправомерных средств.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении, решаются вопросы по избранию меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Территориального управления Госбюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Рени Одесской области, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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