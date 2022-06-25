Мошенник с помощью нотариуса пытался завладеть государственной базой в Затоке

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении нотариусу и лицу, на которое оформлено право собственности на базу отдыха, по факту пособничества в использовании поддельных документов, мошенническом завладении государственным имуществом и несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Как сообщает пресс-слуба Одесской областной прокуратуры, правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха в курортной зоне посёлка Затока.

Выяснено, что дельцы, на основании сфальсифицированной документации, зарегистрировали у частного нотариуса, которая с целью собственного обогащения дала своё добровольное согласие на участие в реализации преступного плана, право собственности на базу отдыха на подконтрольное подставное лицо.

Отмечается, что в дальнейшем нотариус перерегистрировала имущество базы на одно из обществ.

Подчёркивается, что указанная база отдыха является собственностью АО «Укрпочта» и вследствие таких противоправных действий злоумышленников нанесённый государству ущерб оценивается почти в 7 млн ​​гривен.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Также идёт проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, и возвращение имущества государству.

Как сообщала Одесса News, гражданин Беларуси, ныне житель Одессы Юрий Зайцев, оспаривающий решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ему статуса беженца, заплатил своему адвокату — Ирине Евдокимовой — 35 тысяч долларов США за юридическую поддержку его обращений, однако ни правовой защиты, ни денег не увидел.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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