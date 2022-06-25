Куда можно уехать с Одесского вокзала 25 июня

25 июня с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- №26 Одесса — Рахов — 14.54
- №36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 15.54
- №106 Одесса-Киев — 21.18
- №236 Одесса — Черновцы-14.54
- №12 Одесса-Львов — 21.04
- №92 Одесса — Лозовая (Харьков) — Запорожье — 17.56.
Укрзализныця информирует, что из-за ремонтных работ на участке Рахов — Берлибаш — Госграница, со 2 июля отменяется курсирование поезда №55/56 сообщением Киев — Рахов. Также меняется маршрут поезда №26/25 Одесса — Рахов: с 12 июля он будет курсировать сообщением Одесса — Яремче действующим расписанием в обоих направлениях.
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