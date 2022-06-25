Нет больше такой партии: суд запретил партию Витренко

Восьмой апелляционный административный суд, рассмотрев иск Минюста, запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).

Об этом информирует пресс-служба суда.

“Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; средства и другие активы партии, её областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в удовлетворении встречного искового заявления Политической партии «Прогрессивная социалистическая партия Украины» в Министерство юстиции Украины, третье лицо – Служба безопасности Украины, о признании действий противоправными отказано.

20 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

24 июня этот же суд запретил деятельность партии «Русь единая» по иску Министерства юстиции.

Ранее эта партия называлась «Партия политики Путина», и хотя новое название появилось ещё после выборов 2006 года, в Украине до сих пор остаётся 17 ячеек пропутинской партии: в Крыму (семь), в Николаевской области (две), в Киеве, Одессе, Донецке, Рахове Закарпатской области, Полтаве, Харькове, Херсоне и Хмельницком (по одной).

Как сообщала Одесса News, с 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди них – Оппозиционный блок, «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Держава», «Наши», Блока Владимира Сальдо, Социалистической партии Украины, Партия Шария, «Левая оппозиция», «Союз левых сил».

Министр юстиции Денис Малюська сообщил об отсутствии апелляционных жалоб на решение Восьмого апелляционного административного суда о запрещении политических партий.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

“У нас уже 13 политических партий по искам Минюста запрещены. Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове, работает гораздо быстрее и эффективнее, чем ОАСК, который рассматривал подобные дела годами и тоже без особого результата. Сейчас 13 партий уже запрещены решением суда первой инстанции, пока никто не подал апелляцию, но апелляция – это тоже максимум месяц времени по закону, принятому Верховной Радой”, — сказал Малюська.

По его словам, в Минюсте ожидают, что ещё несколько дел будут рассмотрены Восьмым апелляционным судом, «потому что мы такие заявления подали».

В то же время, министр заметил, что все ключевые пророссийские политические партии уже запрещены первой инстанцией. Он уточнил, что речь идёт о политической партии «ОП-ЗЖ», «Наши», «Партии Шария».

«Все они под запретом первой инстанции, но решение вступит в силу после того, как будет рассмотрена апелляция или если апелляция подана не будет — вступит в силу сразу», — сообщил Малюська.

Он также проинформировал, что сейчас происходит переход к другому этапу в вопросе запрещения деятельности политических партий — изъятие имущества этих политических партий в пользу государства Украина.

“Будет специальный механизм. Закон уже предусматривает, что после запрещения политической партии имущество такой политической партии переходит в доход государства. Там нас ждут интересные сюрпризы, потому что есть запрещённые политические партии с немалым активом. Но мы будем выкладывать информацию немного позже”, — анонсировал Малюська.

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