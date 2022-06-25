Австрия перевезла по своим железным дорогам более 130 тыс. тонн зерна из Украины

Государственная компания «Австрийские федеральные железные дороги» (ÖBB) перевезла на территорию ЕС уже более 130 тыс. тонн зерна из Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на APA.

«С начала войны ÖBB перевезла уже более 130 тыс. тонн зерна из Украины в Германию, Италию, Австрию, Словакию и Венгрию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый грузовой поезд из Украины перевозит от 1300 до 1600 тонн зерна.

Предполагается, что к июлю объёмы перевозок в Австрию должны увеличиться вдвое – до 2 600 тонн, а в Венгрию на 66% – до 9 100 тонн.

Дочернее предприятие грузовых перевозок «Австрийских федеральных железных дорог» — ÖBB Rail Cargo Group — и ранее транспортировало зерно из Украины. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину перевозки выросли – преимущественно в направлении Германии. С марта по апрель 2022 года RCG организовала 30 поездов, транспортировав из Украины 60 тыс. тонн зерна. С мая количество перевозок выросло вдвое, в том числе заработал «зелёный коридор» в направлении Австрии.

Как сообщала Одесса News, в украинских портах оказались заблокированы более 20 миллионов тонн зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН.

Европейский Союз создал «коридоры солидарности» для вывоза украинского зерна по суше, с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта и внутренних водных путей, но эти меры не могут в полном объёме решить проблему с украинским зерновым экспортом. ЕС поддерживает усилия ООН по поиску путей разблокировки украинских портов и возобновления торгового судоходства в Чёрном море.

13 июня в порт Ла-Корунья (Испания) прибыло судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Груз везли по новому маршруту через Балтийское море.

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