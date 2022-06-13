В Испанию прибыло судно с украинской кукурузой

13 июня в порт Ла-Корунья (Испания) прибыло судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Груз везли по новому маршруту через Балтийское море.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу порта, — пишет Укринформ.

В порту заявили, что в общей сложности речь идёт о 18 тысячах тонн украинской кукурузы, разгрузка которой ожидается уже завтра.

Группа производителей кормов для животных из Галисии Agafac заявила, что это первая партия украинского зерна, прибывшая в Испанию по новому маршруту — через Балтийское море, поскольку российские корабли блокируют порты Украины в Чёрном море с начала полномасштабной войны.

Как сообщала Одесса News, Россия отправляет грузы, украденные в Украине, в аннексированный Крым, а оттуда — в турецкие порты. Из Турции, в свою очередь, судами отправляют стройматериалы в Крым.

В портах Украины оказались заблокированными более 20 миллионов тонн зерна, половина которого предназначалась для нужд Всемирной продовольственной программы ООН. Такие действия России, которая продолжает морскую блокаду, ворует украинское зерно с временно захваченных территорий Украины и бомбит украинские хранилища с зерном, могут повлечь за собой глобальный голод в мире.

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