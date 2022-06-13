Турецкие порты торгуют с оккупантами украденным в Украине

Россия отправляет грузы, украденные в Украине, в аннексированный Крым, а оттуда — в турецкие порты. Из Турции, в свою очередь, судами отправляют стройматериалы в Крым.

Об этом сообщает usm.media.

Так, в порту Самсун стоит судно «Сормовский-48», с которого выгружают 3000 тонн кукурузы из Керчи. Судно регулярно вывозит зерно из Крыма в Турцию.

Отмечается, что российские оккупанты забирают кукурузу и другое зерно с украинских элеваторов в Херсонской и Запорожской областях. Затем краденые грузы отправляют в Крым, чтобы потом доставить в турецкие и сирийские порты.

Кроме того, на выходных в порту Самсун под загрузку цементом встало судно Pawell. Ранее оно вернулось прямым рейсом из Севастополя, куда доставило груз гипса из турецкого порта Эрегли. Цемент из Самсуна так же предназначается для Севастополя.

Далее Pawell планирует совершить ещё один рейс Эрегли-Севастополь, чтобы доставить груз гипса.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к Анкаре с просьбой обратить внимание на незаконное транспортное сообщение с Крымом и происхождение грузов с российской стороны. Турция пообещала разобраться, но, видимо, торговля с оккупантами её вполне устраивает, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, русские захватчики поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

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