Компания Rolls-Royce передала Украине два сверхмощных генератора

Компания Rolls-Royce передала Министерству здравоохранения Украины два сверхмощных генератора.

Об этом Минздрав сообщает в Facebook.

«Один такой генератор способен обеспечивать работу не только одного здания, но и всех корпусов, если это большая областная больница», — говорится в сообщении.

Генераторы уже распределены и отправлены в учреждения здравоохранения. Один из них доставлен в Киевскую областную больницу, другой будет обеспечивать работу заведения в экстренных ситуациях в Николаеве.

Минздрав поблагодарил Rolls-Royce и итальянскую компанию-партнёра Perin, за предоставленную помощь, а также немецко-украинское общество «Рейн-Некар», которое установило контакт между поставщиком и Минздравом и взяло на себя доставку груза в Украину.

Как сообщала Одесса News, одна из одесских городских больниц в мае 2022 года получила гуманитарную помощь от немецких партнёров: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

Фото: Минздрав/Facebook

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