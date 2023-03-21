391-й день войны: враг штурмует Бахмут, бьёт по Славянску и Краматорску

Начались 391-е сутки российского полномасштабного вторжения в Украину.

В течение этих суток противник нанёс 21 авиационный и 9 ракетных ударов, в том числе по Славянску и Краматорску Донецкой области, штурмует Бахмут, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 21 марта.

«Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях», — информирует Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новосёловки Донецкой области. Враг вёл безуспешные наступательные действия в направлении Новосёловского.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает населённые пункты, общая численность которых составила за сутки 41.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого был обсуждён ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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