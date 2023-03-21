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21 марта 11 улиц Одессы останутся без тепла

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Из-за ремонтных работ ряд одесских улиц 21 марта останется без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Временное ограничение теплоснабжения из-за ремонтных работ предусмотрено абонентам, проживающим по таким адресам:

  • пер. Андросовский
  • пер. Газовый
  • Ланжероновский спуск
  • Кравцова
  • Атамана Головатого
  • Атамана Чепиги
  • Приморская
  • пл. Таможенная
  • Церковная
  • Черноморского казачества
  • ул. Плыгуна.

Ориентировочное возобновление теплоснабжения – 21 марта в 14.00.

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