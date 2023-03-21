21 марта 11 улиц Одессы останутся без тепла

Из-за ремонтных работ ряд одесских улиц 21 марта останется без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Временное ограничение теплоснабжения из-за ремонтных работ предусмотрено абонентам, проживающим по таким адресам:

пер. Андросовский

пер. Газовый

Ланжероновский спуск

Кравцова

Атамана Головатого

Атамана Чепиги

Приморская

пл. Таможенная

Церковная

Черноморского казачества

ул. Плыгуна.

Ориентировочное возобновление теплоснабжения – 21 марта в 14.00.

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