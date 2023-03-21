21 марта 11 улиц Одессы останутся без тепла

Из-за ремонтных работ ряд одесских улиц 21 марта останется без света.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
Временное ограничение теплоснабжения из-за ремонтных работ предусмотрено абонентам, проживающим по таким адресам:
- пер. Андросовский
- пер. Газовый
- Ланжероновский спуск
- Кравцова
- Атамана Головатого
- Атамана Чепиги
- Приморская
- пл. Таможенная
- Церковная
- Черноморского казачества
- ул. Плыгуна.
Ориентировочное возобновление теплоснабжения – 21 марта в 14.00.
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