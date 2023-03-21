21 марта Теплодар будет без света

В целях безопасности выполнения аварийных работ 21 марта временно будет обесточен город Теплодар Одесского района.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что сегодня, 21 марта, с 8.00 до 17.00 будут проводить ремонтные работы на одной из подстанций области. Для этого «в целях безопасности выполнения работ временно будет обесточен город Теплодар Одесского района».

Подчёркивается, что «эти работы необходимы для повышения надёжности электроснабжения».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.