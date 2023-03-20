Глава Китая прибыл в Москву, США очень внимательно наблюдают за визитом

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию, самолёт с китайской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Об этом сообщает ТГ-канал российского госинформагентства.

Пресс-секретарь подозреваемого в преступлениях президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров двух государств будет проходить лицом к лицу, которая продолжится за неформальным обедом.

Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 21 марта.

Помимо двусторонних вопросов, лидеры России и КНР обсудят план мирного урегулирования в Украине, предложенный Пекином.

«Здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы глава Си смог, как говорится, с первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Песков.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что «очень и очень внимательно» наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится в возможным призывам к прекращению огня, сообщает CNN 20 марта.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в эфире телеканала, что любое прекращение огня в сложившихся обстоятельствах даст Путину больше времени на вооружение, обучение мобилизованных и возобновление военных действий в любом выбранном им месте. Он отметил, что США отклонят любые призывы к прекращению огня вне встречи с высокими ставками.

Кирби назвал российско-китайские отношения «браком по расчёту, а не по привязанности».

«Это две страны, у которых нет большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу, отпор американскому лидерству», — сказал он.

Кирби добавил, что США не видели никаких подтверждений, что Си общался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в РФ.

«Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы собираетесь провести три дня с президентом Путиным, и вы узнаете его мнение о войне, которую он начал и которую он может закончить сегодня, вы должны хотя бы взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и узнать здесь украинскую точку зрения», – сказал он.

Кстати. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. Планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой «мирный план«, что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для «Российской газеты». По мнению главы КНР, предложенный Китаем «мирный план» отражает «единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса».

Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта «к политико-дипломатическому урегулированию» войны с Украиной. По его словам, «кризис в Украине» был «спровоцирован и старательно подогревается Западом», чтобы сохранить доминирование на международной арене и «однополярный миропорядок». Он отметил, что Россия признательна Пекину «за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин».

После визита в Москву Си Цзиньпин проведёт телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.

Как сообщала Одесса News, за несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент России лично отвечает за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

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