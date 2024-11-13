4 вражеских ракеты и 37 дронов — итог последних воздушных боёв в Украине

С 15.00 12 ноября до 10.00 сегодняшнего дня противник нанёс удар по Украине ракетами разных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учёта КАБ): 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области Рф. по Сумщине; 2 крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Каспийское море; 2 баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 район пусков Воронежская область; 90 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла РФ, — информирует командование ВС ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях. 47 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Ещё два беспилотника — в воздухе, боевая работа продолжается», — говорится в сообщении командования.

Одесса News информировала, что с вечера 11 ноября до утра 12 ноября ВС ВСУ сбили 46 вражеских беспилотников из 110.

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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