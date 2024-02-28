735 дней войны: украинские воины мужественно противостоят врагу

Начались 735-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 28 февраля.

Ожесточённые бои идут за Донбасс. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александра Тарнавского, только за последнюю неделю оккупанты потеряли на Таврийском направлении 30 танков и 104 боевых бронемашин.

Отмечается, что россияне не оставляют попыток захватить Новомихайловку под Донецком. «Активные штурмовые действия здесь происходят ежедневно. Часто враг применяет бронированную технику, с помощью которой подвозит пехоту, а также прикрывает её действия огнём пушек и пулемётов, – сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригаде ДШВ ВСУ. – Но несмотря на постоянное давление, «маруновые береты» из Николаева дают врагу достойный отпор, уничтожая его бронированную технику ещё на подходе к своим позициям».

Ситуация в других зонах ответственности ОСГВ такова:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 13 попыток наступления в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 11 атак, на Бахмутском также 11 в районах сёл Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским средствам, 1 средству ПВО и двум радиолокационным станциям противника.

Одесса News информировала, что 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Чёрного моря на Николаевскую и Одесскую области в ночь на 28 февраля 2024 года.

На главном фото боец 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Скриншот: 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврийская бригада/Facebook

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