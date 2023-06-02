Украина допускает транзит из РФ в Одессу аммиака, если будут гарантии по экспорту зерна

Украина может рассмотреть вопрос транзита российского аммиака через свою территорию для экспорта, если страна-агрессор РФ и ООН дадут гарантии по экспорту украинского зерна.

Об этом заявил замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Васьков.

По словам Васькова, в Киеве сейчас нет понимания, решает ли что-то сам аммиакопровод Тольятти–Одесса или нет – «если это ничего не решит само по себе, то диалога не будет».

Если это является ключевым вопросом, продолжил замглавы Мининфраструктуры, то «они – ООН – должны чётко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (экспортировать зерно нормальным способом), и тогда наше высшее политическое руководство решит, отвечает ли это нашим интересам или нет».

В правительстве Украины 19 мая назвали условия для транзита российского аммиака – «расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору)».

До полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года страна-агрессор Россия экспортировала 4,4 млн тонн аммиака в год – около 20% мировой морской торговли.

Как сообщала Одесса News, Россия заявила о продлении действия соглашения о «зерновом коридоре» до 18 июля и выдвинула ряд условий для его продления в будущем: подключение «Россельхозбанка» к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники и сервисного обслуживания для неё; снятие ограничений на страхование и доступ в порты; возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса», снятие санкций с российских компаний в сфере производства и перевозки сельхозпродукции и удобрений.

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