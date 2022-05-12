Угроза нанесения из акватории Чёрного моря ракетных ударов сохраняется

Угроза нанесения российским силами из акватории Чёрного моря ракетных ударов по объектам на территории Украины сохраняется.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

«Продолжает сохраняться угроза нанесения врагом ракетных ударов крылатыми ракетами морского базирования из акватории Чёрного моря по военным и гражданским объектам на территории Украины. В Черноморской операционной зоне оккупанты проводят мероприятия по наращиванию военного присутствия на острове Змеиный», — сказал Мотузяник.

Как сообщала Одесса News, спикер Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук утром 12 мая предупредил, что существует реальная высокая угроза возможных ракетных ударов как с моря, так и с воздуха.

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