В Германии изменили название музея из-за российской агрессии

Немецко-российский музей в берлинском районе Карлсхорст изменил название.

Как сообщает Укринформ, прежнее название — Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст» — упразднено. Новое название — «Место капитуляции, май 1945 года».

Сотрудники музея подтвердили, что смена названия произошло из-за войны в Украине.

Кроме того, из четырёх флагов, которые десятилетиями развевались перед зданием, среди которых российкий и белорусский, остался только один – украинский.

На стенде рядом размещён призыв к гуманитарной помощи Украине.

В этом году в музее не устраивали больших мемориальных мероприятий в честь годовщины победы над нацизмом. Год назад федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер лично открывал фотовыставку об узниках нацистских концлагерей.

Отмечается, что изменения названия музея не один год требовал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, аргументируя это тем, что вклад украинцев в победу над нацизмом был не меньше России, которая её монополизировала.

Кстати. В ночь на 9 мая 1945 года была подписана в присутствии представителей Советского Союза, США, Великобритании и Франции безоговорочная капитуляция Германии, что стало окончанием Второй мировой войны в Европе.

Как сообщала Одесса News, в Лондонской национальной галерее переименовали полотно французского импрессиониста Эдгара Дега «Российские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».

Фото: Укринформ

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