Куда пойти в Одессе на выходных 25-26 ноября

25-26 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

25 ноября по случаю Дня Свободы и Достоинства КП «Парки Одессы» организует благотворительный концерт в рамках художественной акции «С песней к Победе!». Его участники: артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, композитор, баянист, певец Владимир Войцеховский, певица Людмила Шумлянская. Приходите к 14:00 в фойе стадиона «Черноморец».

25 ноября одесская Кирха (Немецкая евангельско-лютеранская церковь) приглашает всех любителей классической симфонической музыки на концерт Камерного ансамбля Национального одесского филармонического оркестра. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес: ул. Новосельского, 68. Приходите к 17 часам.

25 ноября Одесский театр кукол приглашает познакомиться с современным прочтением известной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Весёлые и местами пикантные ситуации, эффектные трюки с участием артистов и кукол, блестящий юмор и оживлённые музыкальные номера. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 18.00. Продолжительность спектакля 50 минут. Адрес: ул. Пастера. 15.

25 ноября на стадионе «Черноморец», в спорткомплексе «Fitness Stadium», пройдёт благотворительный вечер бокса в честь ВСУ. 12 профессиональных поединков с участием 10 одесситов. На турнире будут разыгрываться лоты с передовой и все собранные средства пойдут на помощь ВСУ. Стоимость билетов от 600 гривен. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Маразлиевская 1/20.

25-26 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля:

25 ноября — балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства. Это истории из жизни реальных людей — наших современников, к которым в дом постучалась Судьба». Начало в 16 часов. Стоимость билетов от 100 до 550 гривен.

26 ноября — «Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини, в основу которой положена личная драма героев. Продолжительность спектакля 140 минут. Цена билетов от 100 до 600 гривен. Приходите к 16:00.

26 ноября в Международном культурном центре Одессы «UNION» — настоящее музыкальное событие — концерт «Artie Shaw&Swing. Mihail Ksida Quartet». Это праздник джаза и настоящей музыки, проверенной временем. На концерте прозвучат композиции выдающихся фигур эры свинга — кларнетистов Арти Шоу и Бенни Гудмана, композитора Джорджа Гершвина, песни из репертуара Фрэнка Синатры. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 18:00. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 3 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства необычная выставка — «Буквы, которыми создан мир».Этот проект – совместное творчество израильских художников Сергея Бунькова (Sergey Bunkov) и Тенно Пент Соостера (Тэнно Пент Соостер) – мультимедийные офорты, оживающие с помощью технологии дополненной реальности. Выставка организована при поддержке Посольства Государства Израиль и сети медицинских центров Клиника “Oxford Medical”. Выставка работает в будни с 12.00 до 17.00, а в выходные — с 11.00 до 17.00.

До 3 декабря в Одесском культурном центре UNION открылась персональная выставка работ Сергея Поляничко “Магрибские сказки”. На серию работ автора вдохновили реальные путешествия в Марокко – одну из самых удивительных стран мира, где откровения встречаются каждый день с теми, кто к ним готов.

До 3 декабря во Всемирном клубе одесситов будет проходить выставка работ члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. То, что обычному человеку кажется банальным, недостойным внимания, Юрий превращает в произведение искусства, и научиться такому невозможно, это дар. Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

До 8 декабря в галерее Одесского литературного музея выставка «Украина – космическое государство», где будут представлены материалы из коллекции тематической филателии Л.В. Субботина (1936-2019) – учёного-археолога, историка, Почётного гражданина г. Болград. Собрание филателии Л. Субботина насчитывает тысячи единиц, объединённых одной темой – история мировой космической отрасли. На выставке в гармонии с её тематикой представлены работы художника из Одессы Евгения Сивоплясова, который воспроизводит космос на своих картинах.

До 10 декабря в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA фотовыставка выдающегося мастера фотографии из Одессы, обладателя международной категории EFIAP Олега Куцкого. Фотовыставка посвящена Одессе и одесситам. Большинство представленных работ охватывают большой период мирной жизни города с 2000-х и до 2020-х.

Уютных мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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