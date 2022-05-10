В Лондонской галерее переименовали картину Дега без его разрешения

Дискуссии о названии полотна французского импрессиониста Эдгара Дега шли уже давно, но настал подходящий момент переименовать его.

Об этом решении сообщило издание DW.

На фоне войны, развязанной Россией в Украине, Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы».

Выполненное пастелью полотно «Русские танцовщицы» на сайте музея называется теперь «Ukrainian Dancers» («Украинские танцовщицы»). После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить «ленивые» интерпретации и неправильное определение украинского тскусства и наследия, написала британская газета The Guardian.

Отныне это полотно Дега называется «Украинские танцовщицы».

Переименование картины французского импрессиониста начала XX века было произведено после призывов украинцев в соцсетях. В настоящее время она не выставлена в экспозиции. Работа изображает группу танцовщиц с вплетёнными в волосы лентами жёлтого и синего цветов.

«Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало её сюжет», — заявил представитель Национальной галереи.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Лондоне на благотворительном аукционе в поддержку детской больницы «Охматдет» продали уникальную антивоенную картину Бенкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned за 81 тысячу фунтов стерлингов (более 106 тысяч долларов).

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