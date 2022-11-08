77 тысяч россиян погибло в Украине: земля перед нашими позициями завалена их телами

Ещё 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине за прошедшие сутки.

«Наибольшие потери враг понёс на Бахмутском и Авдеевском направлениях», — информирует Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02. по 08.11. ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 77170 (+710) человек ликвидировано

танков ‒ 2786 (+15 за сутки) ед.

боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24) ед.

артиллерийских систем – 1791 (+9) ед.

РСЗО – 391 (+0) ед.

средства ПВО ‒ 203 (+1) ед.

самолётов – 278 (+1) ед.

вертолётов – 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4)

крылатые ракеты ‒ 399 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17) ед.

специальная техника ‒ 159 (+2).

Данные уточняются, — говорится в информации.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, «в целом на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперёд. Донецкая область остаётся эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов».

Как сообщала Одесса News, во время боевого дня 7 ноября на юге Украины подтверждённые потери врага составляют: 32 погибших, зенитно-ракетный комплекс «Стрела», танк, две пушки-гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Фото: Генштаб ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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