77 тысяч россиян погибло в Украине: земля перед нашими позициями завалена их телами

Ещё 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине за прошедшие сутки.
«Наибольшие потери враг понёс на Бахмутском и Авдеевском направлениях», — информирует Генштаб ВСУ в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02. по 08.11. ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 77170 (+710) человек ликвидировано
- танков ‒ 2786 (+15 за сутки) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24) ед.
- артиллерийских систем – 1791 (+9) ед.
- РСЗО – 391 (+0) ед.
- средства ПВО ‒ 203 (+1) ед.
- самолётов – 278 (+1) ед.
- вертолётов – 260 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17) ед.
- специальная техника ‒ 159 (+2).
Данные уточняются, — говорится в информации.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, «в целом на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперёд. Донецкая область остаётся эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов».
Как сообщала Одесса News, во время боевого дня 7 ноября на юге Украины подтверждённые потери врага составляют: 32 погибших, зенитно-ракетный комплекс «Стрела», танк, две пушки-гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.
Фото: Генштаб ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook
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