Битва за юг Украины продолжается 258-е сутки

На Южнобугском направлении российско-украинской войны за минувшие сутки существенных изменений не произошло. Противник продолжает оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

Об этом говорится в итоговой сводке военных событий на юге Украины, представленной Оперативным командованием «Юг».

Враг обстреливает позиции украинских защитников, близлежащие территориальные громады и отдалённые тыловые районы, терроризируя мирное население.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 07.11.2022

За сутки зафиксированы полёты около полусотни БПЛА, уточняющих положение украинских войск и корректирующих огонь артиллерии.

«В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанёс поражение ракетой класса «воздух–земля» Х-31 с самолёта Су-35 по территории Баштанского района. Без людских потреь. По Куцурубской громаде Николаевской области враг бил из «Градов». Без людских потерь», — отмечают в ОК «Юг».

В течение дня продолжались обстрелы недавно освобождённых территорий Херсонской области. В районе Новой Каменки враг нанёс четыре авиаудара. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали. По другим населённым пунктам враг направил ударные беспилотники типа «Ланцет». В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности, без людских потерь. А в Червоном дрон-камикадзе был сбит на подлёте к цели.

Отмечается, что оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах. К принудительной «эвакуации» в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро- и водоснабжение, а также связь, не прекращают мародёрство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию Российской Федерации.

В военной сводке за истекшие сутки указывается, что авиация ВСУ нанесла восемь ударов по вражеским позициям, из которых четыре – по системам противовоздушной обороны, два – по опорным пунктам и два – по скоплению вражеской техники.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтверждённые потери врага составляют: 32 погибших, зенитно-ракетный комплекс «Стрела», танк, две пушки-гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе. По уточнённой информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

Как сообщала Одесса News, по итогам предыдущего боевого дня на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 147 огневых задач, авиация совершила два результативных вылета — поражено сосредоточение сил и средств врага в нескольких населённых пунктах.

На главном фото бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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