В бою за Украину погиб житель Одесской области Илья Питель, светлая ему память

В феврале 2024 года от рук российских оккупантов погиб уроженец посёлка Серпневое Болградского района Одесской области Илья Питель.

Как сообщал Тарутинский поселковый совет, родился Илья 25 августа 1983 года, с началом полномасштабного вторжения мужчина присоединился к рядам ВСУ. Проходил военное обучение в Германии. Был младшим сержантом 4-й роты 22-й отдельной механизированной бригады. Вместе с побратимами защищал Донбасс.

В ноябре 2023 года, приехав в отпуск, защитник успел жениться. Однако вернувшись на фронт, с 7 на 8 декабря Илья получил тяжёлое ранение в результате вражеских обстрелов под Бахмутом. Воина госпитализировали в одну из столичных больниц. Здесь врачи в течение двух месяцев отчаянно боролись за жизнь защитника. Однако 19 февраля его сердце остановилось.

25 февраля воина провели в последний путь и похоронили в родном посёлке на местном кладбище, отдав ему должное уважение и честь.

Одесса News информировала о гибели в июле 2024 года на фронте жителя Рени Одесской области Виктора Фанаржи.

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Фото: Тарутинский сельсовет/Facebook

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