В ночь на 31 июля враг атаковал Украину 89 ударными БпЛА типа «Shahed»

В ночь на 31 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed».

Об этом сообщает Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

«Основное направление удара – Киевщина! Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА «Shahed-131/136». Такое же количество «шахедов» враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года», — проинформировал Олещук.

Отмечается, что из 89 ударных БпЛА «Shahed-131/136», обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

Одесса News информировала, что в ГУР подтвердили удар по российскому стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 на аэродроме «Оленья» в Мурманской области.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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