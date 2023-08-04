Гуменюк: Беспокойство врага в глубоком тылу является методикой контрнаступления ВСУ

Постоянная методика нашего контрнаступления – когда в глубоком тылу враг испытывает беспокойство.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель Объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

“Постоянная методика нашего контрнаступления – когда в глубоком тылу враг испытывает беспокойство. Там, где они чувствовали себя в безопасности, они вдруг находят «хлопок», — сказала Гуменюк.

Капитан I ранга подчеркнула, что таким образом и работает то самое контрнаступление, которое все хотят увидеть в стиле экшен, а на самом деле он работает очень деликатно, очень отдалённо и дозированными порциями.

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения плодотворно работают. За сегодняшние сутки уничтожение боеприпасов врага в двух пунктах боеснабжения. Это значит, что запасов у врага будет меньше, мощностей будет меньше”, — отметила Гуменюк, подчеркнув, что несмотря на «попытки российских военных нарастить своё присутствие с левого берега на правый», украинские Силы обороны работают плодотворно и продолжают уничтожать враждебные позиции.

По словам Гуменюк, захватчики со всех сторон пытаются вернуться на те позиции, которые потеряли во время техногенной катастрофы, которую сами же и спровоцировали, но «наша боевая работа мешает им в этом достаточно методично».

«Они возвращаются на обустроенные дополнительные рубежи обороны. Там они уже почувствовали себя уютно и комфортно, туда пока не долетают наши снаряды, там они чувствуют себя защищёнными», – отметила Гуменюк.

Как сообщала Одесса News, во временно оккупированном Крыму и Новороссийске (Краснодарский край, РФ) утром 4 августа раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.

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