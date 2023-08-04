В Одессе задержан очередной агент РФ, сливавший информацию о действиях ВСУ

В Одессе задержан её житель, который «сливал» врагу координаты украинских войск и систем ПВО.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, предателю сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, подозреваемый, желая оккупации Одесской области, занимался разведывательно-подрывной работой для представителей российских спецслужб. Он собирал данные о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ и Нацгвардии, системах противовоздушной обороны в Одессе.

Отмечается, что полученные сведения изменник направлял куратору через мессенджер Telegram. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с офицером генштаба ВС РФ.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

О подробностях биографии задержанного сообщала Одесса News.

Фото: Одесская облпрокуратура

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