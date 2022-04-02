Одесский район обстрелян ракетами «Искандер», есть пострадавшие

Российские захватчики вечером 1 апреля ударили тремя ракетами из комплекса «Искандер» по Одесской области.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном в Тelegram.

«Противник нанёс удар тремя ракетами по населённым пунктам в Одесском районе из ракетного комплекса «Искандер» из Крыма. Есть пострадавшие», — сказал Марченко.

Он добавил, что захватчики пожалеют за каждую выпущенную по территории Украины ракету.

«Мы так этого не оставим», – сказал он и пообещал, что оккупанты пожалеют «за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли».

Пресс-центр оперативного командования «Юг» уточнил в Facebook, что ракетами оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры, «поражение которых может представлять опасность для гражданского населения».

«Благодаря своевременному и эффективному реагированию Сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооружённых сил Украины», – сообщили в командовании.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 28 марта над Одесской областью подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило вражескую ракету.

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