Украинские войска отошли на северную окраину Марьинки

Украинские военные обустроили оборонительный рубеж вне границ Марьинки Донецкой области.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря, сообщает телеканал «Ми – Україна» в Telegram.

Комментируя заявления относительно захвата оккупантами Марьинки, Залужный отметил, что этот населённый пункт россияне последовательно уничтожали «улицу за улицей, квартал за кварталом» так же, как это было в Бахмуте.

«Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землёй и нашими бойцами – жизнь наших бойцов нам важнее. Поэтому в Марьинке, которая держалась почти два года, наши войска ещё находятся в северной её части, но они подготовили оборонительный рубеж вне этого населённого пункта», – сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что на данное время этого населённого пункта уже фактически нет.

Одесса News информировала, что Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский 26 декабря провёл заседание Ставки, на которой обсудили планирование в следующем году и обеспечение Сил обороны.

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