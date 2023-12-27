Cуд закрыл дело одесского активиста Стерненко о превышении им самообороны

Уголовное дело активиста из Одессы Сергея Стерненко по факту смерти человека во время его, как он утверждает, самозащиты, закрыто.

Об этом сам Стерненко сообщил 26 декабря в Facebook.

«Дело по моей самозащите закрыто. Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы. Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе. Это был очень трудный путь – доказать, что ты имел право защищаться», – написал Стерненко.

Он утверждает, что «против этого давила российская агентура», а также «многие существа», среди которых он упомянул бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, нардепа от запрещённой ОП-ЗЖ Нестора Шуфрича, внефракционного нардепа Александра Дубинского и уже убитого экс-нардепа Илью Киву.

Стерненко поблагодарил своих адвокатов и «всех, кто не молчал, кто выходил на протесты и также боролся за право на защиту».

«Я уверен, до заказчика этих нападений дойдёт наказание. Но это будет уже совсем другая история. Обязательно будет», – заявил активист.

Одесса News сообщала, что в 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, произошедшего 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из напавших на него – Ивана Кузнецова. Второй нападающий, Александр Исайкул, скрылся с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он также получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила ему о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждали, что Стерненко гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут квалифицировать как самооборону.

Активисту инкриминировали умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам Стерненко связывает нападение со своей активистской деятельностью и протестами против застроек в Одессе. В организации нападения он обвиняет мэра города Геннадия Труханова.

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